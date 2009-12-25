СНБО просит мир отреагировать на «пещерное» заявление Кадырова

Совет национальной безопасности и обороны Украины призывает мировое сообщество отреагировать на антиукраинские заявления чеченского руководителя Рамзана КАДЫРОВА.

Об этом идет речь в заявлении СНБО, переданном УНИАН.

“На фоне развития позитивных тенденций в украинско-российских взаимоотношениях в Аппарате СНБО Украины серьезную обеспокоенность вызывает агрессивная риторика руководителя одного из федеральных образований РФ Р.КАДЫРОВА, которая прозвучала в интервью агентству Reuters”, – говорится в заявлении СНБО.

В СНБО напомнили, что “он в недопустимо враждебной форме заявил: “Грузия, Южная Осетия, Украина - это все будет продолжаться и продолжаться. Это лишняя болезнь для России, зачем всегда болеть, если можно искоренить это раз и навсегда. Мы - великая держава, у нас есть все. Есть армия, есть техника. Надо нападать - если тебя не оставляют в покое, не надо обороняться, надо нападать на государства и на что хочешь - чтобы жить спокойно. Они нас так просто не оставят. И мы для этого готовимся, и шутить с нами, играться мы никому не позволим”.

СНБО считает, что подобные “месиджи” несут угрозу для национальной безопасности как Украины, так и России. Они направлены на демонтаж процесса стабилизации и выхода на новый уровень стратегического партнерства двух равных и независимых государств”.

Совет нацбезопасности считает, что немотивированное разжигание вражды должно быть осуждено как неприемлемый для демократий способ возродить отвергнутую нациями политику силы, заменить “пещерной психологией и повадками нормы международного права”.

“Мы надеемся, что российская политическая власть будет строить отношения с другими странами на признанных принципах добрососедства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела в соответствии с Уставом ООН и взятыми на себя обязательствами в Будапештском меморандуме, подтвержденными совместным заявлением президентов США и РФ от 04.12.09, и даст соответствующую и жесткую официальную оценку провокационным заявлениям Р.КАДЫРОВА. Цивилизованный мир должен отреагировать на это, чтобы предотвратить подобные явления в будущем”, – подчеркивается в заявлении СНБО.