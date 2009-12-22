Ющенко: в случае победы Януковича или Тимошенко мы будем все петь Мурку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопрос улучшения отношений Украины и России лежит в «плоскости демократизации РФ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с лекцией о международном положении Украины перед преподавателями и студентами Киевского института международных отношений.

По словам В.ЮЩЕНКО, сложности в отношениях между Украиной и Россией заключаются в том, что страны имеют разные курсы, разные системы ценностей. «Мы по-другому относимся к человеку, к свободе слова, к укладу государства. Я глубоко убежден, что демократия выгодна», - сказал Президент, подчеркнув, что имперская политика не будет способствовать развитию отношений.

Он напомнил о конфликте 2008 года между Россией и Грузией.

«Когда мне 8-го числа (августа 2008 года) перезвонил грузинский Президент, мой друг, который обычно в общении очень эмоциональный, много говорит...», - сказал Президент и, реагируя на смех в зале, добавил: «Это плюс, ну грузины, разве вы их не понимаете. Кстати, это творение рук наших педагогов (Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ окончил КИМО - УНИАН)». И уже серьезно В.ЮЩЕНКО продолжил: «Так вот, когда он мне в 16 часов перезвонил и сказал, впервые за годы наших контактов, всего три слова: «Они идут на Тбилиси». Я в ответ ему говорю: «Михаил, тогда я беру самолет и лечу к тебе».

При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что пригласил поехать вместе с ним президентов других государств. «Потому что это был единственный способ остановить полную оккупацию Грузии. Это был мой долг, потому что я был убежден - вопрос не только в Грузии, вопрос в наших ценностях», - подчеркнул он.

«Если мы потеряем веру в эти ценности в Беларуси, мы потеряем веру в эти ценности в Германии, Франции, Украине и так далее. Это была моя позиция», - сказал он.

Президент еще раз повторил, что «основная проблема отношений находится в плоскости демократизации России. Украина является хорошим примером того, как нужно модернизировать страну и ценности. Очевидно, что это пока еще не устраивает руководство России, и то знаменитое письмо, которое было направлено украинскому Президенту от Президента России, его можно прочитать только в одном контексте: «Уважаемые украинцы, избирайте кого угодно, только не ЮЩЕНКО, потому что он единственный политик, который формирует европейский, демократический курс», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его оппоненты на президентских выборах премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в случае победы на выборах главы государства не будут уважать демократию и свободу слова. «Потому что на таких принципах они не удержатся – они исповедуют противоположное», - сказал он и отметил, что «мы будем все петь Нюрку или Мурку, что там поют?».

Он также не верит, что при В.ЯНУКОВИЧЕ или Ю.ТИМОШЕНКО Украина станет членом НАТО. «Послушайте каждого из них, дайте им задание: напиши слово НАТО без ошибок – и тот, и другой сделают четыре ошибки», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он высказался за необходимость развития отношений с Россией. «Я убежден, что в России есть миллионы и миллионы людей, которые желают демократического развития и нормального диалога с соседями. Я думаю, украинская нация будет аплодировать Президенту ли России, властям ли России, которые признают и продемонстрируют уважение к нашей истории, языку, к нашей независимости», - сказал В.ЮЩЕНКО. «Это будет, я не сомневаюсь, но это та политика, которая требует значительных усилий», - подчеркнул он.