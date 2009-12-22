Милиция разоблачила еще одного высокого чиновника без диплома

Депутат парламента Крыма Андрей СУМЦОВ предоставил при назначении на должность министра курортов автономии заведомо неправдивые сведения о наличии у него высшего образования – диплом магистра права КВ № 27935296 Киевского национального университета имени Шевченко, утверждает милиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления МВД в Крыму.

«В единой информационной базе данных Министерства образования и науки Украины не содержится сведений о дипломе магистра, изготовленном в 2006 году на имя СУМЦОВА Андрея Анатольевича, а диплом КВ № 27935296 является дипломом бакалавра и выдан Львовским Национальным университетом имени Ивана Франко на имя КЛИМЧУКА Виталия Анатольевича», - указывается в сообщении.

Милиция заявляет, что назначение министром «гражданина с незаконченным средним образованием» не может остаться «без правового и общественного реагирования». «После такого позора Совет министров Крыма и лично его председатель должны уйти в отставку, а Верховная Рада АРК обязана собраться на внеочередное заседание и отстранить министра-самозванца от незаконно занимаемой им должности», - говорится в сообщении.

«Материалы о причастности к афере некоторых должностных лиц Киевского Национального университета им. Т.Г. Шевченко направлены в ГУ МВД Украины в Киеве для реагирования», - отметили в крымской милиции.

Как сообщал УНИАН, должность министра курортов и туризма Крыма оставалась вакантной после освобождения от нее крымским парламентом Владимира САВЕЛЬЕВА в феврале 2009 года. В январе В.САВЕЛЬЕВ по собственному желанию уволился и перешел на работу главным врачом Ливадийской больницы (Большая Ялта).

18 марта 2009 года Верховная Рада Крыма назначила депутата А.СУМЦОВА министром курортов автономии.