Эксперты понимают, почему Ющенко и Янукович избегают дискуссий с Тимошенко

Ведущие политические эксперты убеждены, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ побаиваются публичных дискуссий с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, потому что знают, что проигрывают.

Об этом эксперты сказали в интервью “Политической мысли”.

Так, отвечая на вопрос “Почему ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ проигнорировали теледебаты с ТИМОШЕНКО? Что может побудить главных кандидатов в президенты к публичной дискуссии в СМИ и стоит ли надеяться на такую дискуссию?” президент Центра глобальных и национальных стратегий Василий БАЗИВ высказал мнение, что до конца президентской кампании В.ЯНУКОВИЧ будет избегать глазных дебатов с Ю.ТИМОШЕНКО. По убеждению эксперта, “его (В.ЯНУКОВИЧА) окружение понимает, что он и она - это разные весовые интеллектуальные категории, и дебаты любого сорта – на экономическую, политическую тему - ТИМОШЕНКО будет выигрывать”. При этом политолог допустил: “Возможно, ЯНУКОВИЧ имеет свои определенные преимущества, но публичная риторика и интеллектуальное самовыражение – это его самое слабое место. Ясное дело, что демонстрировать это самое слабое место он не захочет”. В отношении же В.ЮЩЕНКО, то, по мнению В.БАЗИВА, действующий глава государства не “может быть диспутантом еще и потому, что не является реальным претендентом на президентское кресло”. “Единственная мотивация, почему они не пришли, – это страх проиграть. По крайней мере, им хватило ума это осознать. Думаю, что публичных дебатов на этой кампании среди главных конкурентов вообще не будет”, - допустил эксперт.

В свою очередь политический эксперт Тарас БЕРЕЗОВЕЦ уверен, что было прогнозируемым то, что ЯНУКОВИЧ и ЮЩЕНКО не появились в программе Савика ШУСТЕРА. “Никто из серьезных экспертов и не рассчитывал увидеть эту троицу вместе. Отсутствие возможности говорить без суфлера, без подготовленных предварительно вопросов и без поддержки своих экспертов и журналистов для ЯНУКОВИЧА может быть настоящим кошмаром”, - считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ. По его словам, “мы видели, когда ЯНУКОВИЧ был в студии ШУСТЕРА, а ТИМОШЕНКО включали из Кабмина. Он даже в таких условиях волновался, поскольку не успевал в условиях пинг-понга ловить мячики и реагировать на критические замечания ТИМОШЕНКО”. Однако эксперт отметил, что “встреча ЯНУКОВИЧА с ТИМОШЕНКО в прямом эфире возможна после первого тура”. “Но ЯНУКОВИЧ должен тщательным образом к этому готовиться. Это будет предполагать подставных экспертов, журналистов, которые могут помочь выдержать это”, - добавил эксперт. Отвечая на вопрос: “Почему не пришел ЮЩЕНКО?”, политолог заметил: “У него нет комплекса ТИМОШЕНКО. Это была сознательная тактика. Он и его советники пытаются его подать сейчас как монарха. А соответственно монарху не могут задавать вопросы. Он должен быть в эфире один, он должен решать, какие там будут сидеть эксперты и журналисты и сколько ему говорить. И обычно мы знаем практику пресс-службы президента редактировать вопрос”. По словам Т.БЕРЕЗОВЦА, “во время дебатов с ТИМОШЕНКО этого всего не было бы, поэтому они и не пришли”.

В этом контексте политолог Алексей ГАРАНЬ высказал уверенность, что В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО не пришли на программу, “потому что в таких дебатах ТИМОШЕНКО выглядит сильнее и по стилю и по риторике”. По его убеждению, премьер “легче оперирует также аргументацией”. «Что может побуждать к дебатам?», - спросил эксперт и добавил, что не уверен, что такие дебаты могут быть до первого тура. “Единственное, что общественность может требовать такой дискуссии между двумя кандидатами перед вторым туром. Но я не уверен, что это повлияет на ЯНУКОВИЧА. Есть риск, что он от них откажется из-за страха проиграть ей. Закон это разрешает. Обычно Партия регионов взвешивает, что лучше для их лидера, а что не желательно. Дебаты, на их взгляд, нежелательны, потому что могут быть проигрышные”, - высказал убеждение эксперт.

А политолог агентства моделирования ситуаций Владимир ГОЛОБУЦКИЙ подчеркнул, что “перегнать ТИМОШЕНКО в публичной сфере еще никому не удавалось”. Поэтому, по его мнению, не удивительно, что уже год ЯНУКОВИЧ отказывается от публичной дискуссии с ТИМОШЕНКО, поскольку результат очевиден. Также, по его убеждению, “у них нет концепции, аргументов”. “Они не хотят и боятся публичности и не хотят встречаться один на один. Для них лучше критиковать ТИМОШЕНКО без нее, поскольку во время дискуссии это все можно опровергнуть”, - уверен эксперт. По словам В.ГОЛОБУЦКОГО, “одно дело, когда они дискредитируют ее в аудитории с избирателями, другое дело - заявить то же ТИМОШЕНКО”. При этом он допустил, к теледебатам В.ЯНУКОВИЧА и В.ЮЩЕНКО может принудить “гражданское общество”. “В частности ЯНУКОВИЧА и ТИМОШЕНКО. Но и в этом случае ЯНУКОВИЧ побоится публичной дискуссии с ТИМОШЕНКО. Он и его команда найдут какую-либо причину, чтобы этого не было. Он боится сейчас особенно темы «Межигорья» и самой ТИМОШЕНКО, конечно”, - убежден политолог.

Политолог Игорь ЖДАНОВ считает, что ни ЯНУКОВИЧ, ни ЮЩЕНКО не отважились просто выйти с Ю.ТИМОШЕНКО на прямую дискуссию. “Вряд ли такая дискуссия и состоится”, - отметил он и добавил, что не “видит смысла в дискуссии в рамках троицы”. “Все же это президентские выборы, и при всем уважении к главе государства, у него шансы минимальны на выход во второй тур. Есть два основных претендента - ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ. Интересно было бы послушать именно этих политиков. И если ЯНУКОВИЧ говорит, что он всегда готов к действию и что он решительный и сильный политик, то он должен это доказать на практике и пойти на дискуссию с ТИМОШЕНКО”, - уверен И.ЖДАНОВ. Он считает, что “это признак нормального демократического общества”. “Общество должно увидеть их позиции в прямом эфире. Ко второму туру, очевидно, таких дебатов не будет. Я все же надеюсь, что они состоятся между первым и вторым туром гонки. Кандидаты, которые выйдут во второй тур, обязаны это сделать. Для общества это был бы очень удачный механизм, который бы помог им избирать”, - убежден эксперт.

“Абсолютно естественным” считает директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ то, что В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО отказываются общаться с Ю.ТИМОШЕНКО, “поскольку знают, что это не будет им на пользу”. По его мнению, “ЯНУКОВИЧ, возможно, будет вынужден принять участие в теледебатах после первого тура, а сейчас он имеет самый высокий рейтинг и, конечно, боится рисковать”. Что касается ЮЩЕНКО, то, по словам, М.ПОГРЕБИНСКОГО, действующий президент, “по-видимому, не проиграл бы”. “Но он считает, что ему это не нужно. Он ежедневно бесконечно будет оскорблять ТИМОШЕНКО и, я думаю, что поэтому и не пришел”, – допустил эксперт.

Политолог Вадим КАРАСЕВ, считает, что В.ЯНУКОВИЧ не пришел на теледебаты “сугубо из прагматических соображений, потому что он рассчитывает, что разрыв в первом туре будет в его пользу, а, следовательно, рисковать, терять баллы, бонусы, он не захотел”. “ЯНУКОВИЧ избежал прямого столкновения. ТИМОШЕНКО, наоборот, нужно уменьшать социологический разрыв, поэтому ей как раз нужно рисковать, выигрывать открытый бой, предлагать контакт, в котором она может выглядеть убедительнее ЯНУКОВИЧА”, - допустил политолог. Что касается В.ЮЩЕНКО, то, по словам В.КАРАСЕВА, “заявка пришла слишком поздно, в четверг, а график президенту не позволил”. “Поэтому идти неподготовленным на дебаты не было смысла для ЮЩЕНКО. Хотя, чтобы исправить социологическое рейтинговое положение, для этого ему нужна прямая дебатная встреча с ТИМОШЕНКО. Вообще сейчас была бы очень интересна как раз дискуссия между помаранчевыми лидерами”, - убежден В.КАРАСЕВ.