У Ющенко рассекретили связного между Тимошенко и Кремлем

Автором целого ряда инициатив, с которыми выступает Юлия Тимошенко, является Виктор Медведчук. Свое убеждение в этом народный депутат Андрей Парубий выразил официальному сайту кандидата в Президенты Ющенко.

Представитель Виктора Ющенко в ЦИК отметил: «Это сотрудничество существует уже давно. Медведчук - связной в контактах между Тимошенко и Медведевым. Он является автором целого ряда инициатив, с которыми выступает Юлия Тимошенко. В частности, именно он является автором той Конституции, которую этим летом хотели протолкнуть БЮТ и ПР», - говорит депутат.

Он подчеркнул, что характерными были заявления Медведчука и Тимошенко относительно ошибочности политреформы и необходимости возвращения к президентской форме правления: «Сначала Медведчук передумал и решил, что видит Украину президентской республикой, и почти через день это повторила Юлия Тимошенко».

«Очевидно, что Тимошенко выступает не как самодостаточный политик, а как реализатор тех идей, которые Медведчук экспортирует из Кремля», - прибавил Парубий.

«Можно только представить, какой будет украинская политика в случае, если победит Юлия Тимошенко. И внешняя, и внутренняя политика будет производиться не в Киеве, а в Кремле», - отметил политик.