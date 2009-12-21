Андриевский говорит, что в столичной казне гуляет ветер

Годовой бюджет Киева за 11 месяцев недовыполнен более чем на 7 миллиардов гривен. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя журналистам отчет о выполнении столичного бюджета. По информации оппозиционного политика, недовыполнение бюджета по доходам составило 7 миллиардов 283 миллиона гривен. При этом уровень невыполнения расходной части бюджета достиг 6 миллиардов 94 миллионов гривен.

«Отрасль здравоохранения недофинансирована на 291 миллион гривен. И это накануне второй волны эпидемии гриппа. Социальная защита и социальное обеспечение недофинансированы на 762,5 миллионов гривен. Жилищно-коммунальное хозяйство недополучило 390 миллионов гривен», - сообщил Дмитрий Андриевский.

Однако, по словам депутата, на 71 миллион гривен превышен план по продажам коммунального имущества.

«Вместо того, чтобы искать профессиональные пути выхода из бюджетного кризиса, Черновецкий занимается своим любимым делом – распродает остатки коммунального имущества. Киевляне постепенно будут лишаться накопленных поколениями ресурсов, а в столичной казне, тем не менее, гуляет ветер. Так что кризис выплат заработных плат бюджетникам из призрака превращается в реальную угрозу», - подытожил Андриевский.