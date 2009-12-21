Литвин: все проблемы у нас начнутся после первого тура

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что после первого тура президентских выборов будут попытки внести изменения в избирательный закон.

Такое мнение он выразил сегодня в эфире телеканала ICTV.

В.ЛИТВИН отметил, что у него очень критическое отношение к этому закону, который является «результатом договоренностей между Партией регионов и БЮТ».

В то же время, убежден он, «нужно выполнять действующий закон, за исключением тех положений, к которым были выражены претензии со стороны Конституционного Суда».

«В другой части закон действует, хотя я понимаю, что это может давать поводы для разного рода судебных исков», - пояснил спикер.

При этом он прибавил, что после первого тура будут попытки внести к нему изменения. «Я не исключаю, что после первого тура нас ожидает острая дискуссия и постановка вопроса об уточнении по ряду моментов. Я этого не исключаю, поскольку у меня есть все основания утверждать, что все проблемы избирательные у нас начнутся после первого тура», - отметил В.ЛИТВИН.