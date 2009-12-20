Ющенко: Тимошенко и Янукович не будут отстаивать национальные ценности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ предлагают Украине «дорогу в никуда».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с жителями города Черновцы.

Глава государства в очередной раз выразил уверенность, что победит на президентских выборах. «Президентом буду я. Любая другая дорога, которую нам предлагает, будь то В.ЯНУКОВИЧ или Ю.ТИМОШЕНКО, - это дорога в никуда», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, между этими двумя политиками нет никакой разницы. «Я уже несколько раз говорил – это два сапога одной пары. Один левый, второй правый. Если говорить о разнице – она разве что заключается в том, что один дважды судим, а вторая – дважды не судима. И все!», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он выразил уверенность, что эти политики не будут отстаивать национальные ценности страны. «Я уважаю и одного, и другого, и третьего из кандидатов, которые есть кроме меня, но мы сейчас говорим о том, что украинский народ может иметь перспективу только в такой последовательной системе выбора, как национальное возрождение.., демократия.., членство в НАТО и Европейском Союзе», - подчеркнул Президент.