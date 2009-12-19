Тигипко ответил Ющенко насчет экономики, нации и катастрофы

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что украинцев необходимо объединить вокруг идеи экономического развития страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал высказывание главы государства Виктора ЮЩЕНКО на Конгрессе украинской интеллигенции в Переяслав-Хмельницком. В.ЮЩЕНКО, в частности, назвал «колоссальной ошибкой» предвыборный лозунг «Поднимем экономику – поднимем и страну». «В истории еще не было примера, чтобы нация, не завершив процесс своего национального становления, поставила большую экономическую задачу и решила ее», - цитирует В.ЮЩЕНКО пресс-служба С.ТИГИПКО.

«Выбор между национальной идеей и ростом экономики предлагают лишь те, кто не способен реализовать ни то, ни другое», - считает С.ТИГИПКО.

Автором лозунга «Поднимем экономику – поднимем и страну» является С.ТИГИПКО.

Комментируя высказывание В.ЮЩЕНКО, он сказал: «Нам предлагают ожидать, сложа руки, пока завершится определенный процесс становления нации. Но, во-первых, нация – это живой организм, и он всегда находится в процессе становления и трансформации, который прекращается только с исчезновением народа. Президент должен знать такие азбучные истины философии. А история нас учит другому: лидеры, которые делают фетиш из «национальных ценностей», непременно доводят свои народы до катастрофы».

По убеждению С.ТИГИПКО, украинский народ необходимо объединить вокруг идеи экономического развития страны, преодоления кризиса, обеспечения достойного уровня жизни, а Президент постоянно вбрасывает в дискуссию тезисы, которые раскалывают общество.

«К счастью, подавляющее большинство сограждан осознают опасность такой политики и отказывают Виктору ЮЩЕНКО в доверии и поддержке. Это как раз и свидетельствует, что процесс становления национального самосознания в Украине идет в правильном направлении”, – заявил С.ТИГИПКО.