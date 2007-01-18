На похороны Кушнарёва ожидаются Мороз, Кравчук, Кучма, Черномырдин

На похороны народного депутата Евгения Кушнарёва в пятницу ожидается приезд в Харьков известных политиков, членов правительства Украины, политических и административных лидеров областей, представителей России.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, ожидается, что на похоронах будут присутствовать председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, члены Кабинета Министров, народные депутаты, экс-президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Леонид КУЧМА.

Кроме того, планируется приезд в Харьков 19 января посла Российской Федерации в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА и губернаторов нескольких областей России, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, участие в похоронах Е.Кушнарёва примет премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который 17 января специально прервал визит в Турцию.

Похороны Е.Кушнарёва состоятся 19 января в 13.00 на 2-ом городском кладбище. Его похоронят на центральной аллее рядом с могилой бывшего губернатора Харьковской области Александра Масельского.

В связи со смертью Е.Кушнарёва 18 и 19 января в Харькове объявлены днями траура.

В четверг во всех храмах Харьковской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата прошли богослужения за упокой Е.Кушнарёва.