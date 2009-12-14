От Тимошенко требуют не допустить скачка цен перед Новым годом

Антимонопольный комитет Украины (АМК) заявляет об отсутствии оснований для повышения цен на социально значимые продукты в предновогодний период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на исполняющего обязанности председателя АМК Александра МЕЛЬНИЧЕНКО.

Согласно сообщению, АМК принял решение обратиться к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой создать рабочую группу при участии руководителей экономического блока правительства и правоохранительных органов для недопущения ценовых скачков и правонарушений со стороны субъектов хозяйствования в предвыборный период.

«Для предупреждения ценовых скачков в период политической кампании, связанной с выборами Президента Украины, я подготовил письма к премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой создать рабочую группу при участии руководителей экономического блока правительства и правоохранительных органов для координации действий и недопущения правонарушений в сфере экономики, в частности, ценовых нарушений», – сообщил он.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, проведенные комитетом расследования свидетельствуют о том, что объективных оснований для повышения цен на социально важные и стратегические товары в канун новогодних и рождественских праздников нет.

«Сами по себе праздники не являются основанием для того, чтобы кто-то попробовал залезть в карманы украинцев. Поэтому уверен, что, объединившись, государственные органы обеспечат постоянный обмен информацией и надлежащий контроль для того, чтобы стали невозможными ценовые злоупотребления, и будут привлекаться к суровой ответственности те, кто попробует нарушить закон», – отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.