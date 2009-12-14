Рябоконь: коррупция в Украине достигла уровня Зимбабве

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ предлагает использовать власть главы государства, чтобы передать гражданам существующие рычаги контроля над органами власти.

Об этом он заяви в интервью УНИАН.

По словам О.РЯБОКОНЯ, в Украине создана мощная система государственной власти, которая работает не на граждан, а на удовлетворение интересов чиновников и их ближайшего окружения. «Экономической основой этой системы является разворовывание государственного бюджета и коррупция. Идеальные условия для существования этой модели управления государством - отсутствие какого-либо контроля со стороны граждан и наказания за нарушение закона. Чиновник покрывает чиновника и таким образом возникает "неприкасаемая каста". Именно поэтому чиновничий аппарат постоянно растет, а коррупция в Украине достигла уровня Зимбабве - один из самых высоких показателей в мире», - отметил он.

О.РЯБОКОНЬ считает, что государственная власть в Украине превратилась в корпорацию, которой владеют несколько тысяч ее членов. «Задачи любой корпорации состоят в максимальном получении прибыли при минимальных затратах. При этом затраты - это мы, граждане Украины. Именно поэтому у нас в разваленном состоянии армия, медицина, сельское хозяйство, пенсии по шестьсот гривен и любая другая сфера жизнедеятельности нашего общества, которая требует государственных затрат», - считает кандидат в президенты Украины.

Он отметил, что по правилам корпорации - система украинской государственной власти озабочена только тем, как получить выгоду сейчас, и чиновники не задумываются о создании будущих благ для будущего поколения.

О.РЯБОКОНЬ подчеркивает, что пришло время вернуть систему государственной власти в Украине ее настоящим собственникам - гражданам. «Государственная власть должна действовать на удовлетворение наших общих интересов, защищать нашу безопасность, создавать нормальные условия жизни, инвестировать наши деньги в виде государственного бюджета в то, что позволит нам быть сильными и независимыми. Все должны почувствовать защиту и заботу со стороны государства», - убежден кандидат в президенты.

По его мнению, первый шаг – «использовать власть Президента Украины, чтобы передать гражданам существующие рычаги контроля за властью и защитить движение по нашей самоорганизации, в рамках закона и мирным путем». «Только гражданское движение «снизу» через самоорганизацию сможет обуздать власть. Все другие кандидаты в президенты предлагают решать проблемы «сверху» – действуют по старой модели, которая себя полностью дискредитировала и показала свою неспособность побороть систему», - отметил О.РЯБОКОНЬ.

Кандидат убежден, что у него получится реализовать эти намерения. «Потому, что наш путь начинается «снизу». Он основан на интересах людей, на интересах всех нас, и изначально находится под нашим полным контролем», - отметил О.РЯБОКОНЬ.