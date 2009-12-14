В ЕЦ говорят, что техосмотр при Луценко - сплошной сбор взяток

Народный депутат, один из лидеров партии “Единый Центр” Василий ПЕТЬОВКА призывает к поэтапной отмене государственного техосмотра автотранспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Государственный техосмотр автотранспорта во времена пребывания в должности министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО окончательно превратился в сплошной сбор взяток. Несмотря на все обещания министра, он не способен навести порядок в этой сфере. Поэтому парламент должен взять под контроль ликвидацию коррупции в ГАИ, и на законодательном уровне обеспечить поэтапную отмену техосмотра», – заявил В.ПЕТЬОВКА, комментируя окончание срока проведения технического осмотра транспортных средств.

По его мнению, при молчаливом согласии руководства МВД техосмотр превратился из проверки состояния транспортных средств в процедуру фактического «выжимания» денег из их владельцев.

«При прохождении ТО у водителей в первую очередь спрашивают, оплатили ли они все штрафы и налог на транспортные средства. И если ответ положителен, то сама процедура осмотра носит формальный характер и, кроме потери времени и денег, владельцам транспортных средств ничего не дает. Возможно, именно из-за этого причиной 15% ДТП является техническая неисправность автомобилей», - отметил В.ПЕТЬОВКА.

Он напомнил, что существует достаточно примеров успешного реформирования этой сферы разными странами, от радикальных, как в Грузии, где полностью ликвидировали техосмотр и автоинспекцию, до более либеральных – опыт Японии, США или ЕС. На сегодняшний день в большинстве стран новые автомобили вообще не проходят такую процедуру, как проверка технического состояния. В Японии и Англии, например, не проверяют техническое состояние автомобилей, которым меньше 3-х лет, в странах ЕС – меньше 4-х. В США с 1990 года действует программа, по которой в больших городах проверяют лишь соответствие выбросов автомобиля государственным стандартам. Кстати, отметил В.ПЕТЬОВКА, показательным является то, что лишь в одном штате было разрешено проводить такую проверку частным компаниям, и этот эксперимент оказался неудачным.

«Это как контраргумент тем, кто выступает за передачу права проводить техосмотр частным компаниям, как средство борьбы с коррупцией в ГАИ», – отметил представитель “Единого Центра”.

Народный депутат подчеркнул, что техосмотр нужно отменять, но поэтапно. «На первом этапе нужно отменить ТО для новых автомобилей. В отношении остальных автомобилей - нужно демонстрировать более взвешенный подход. Более половины автомобилей, которые передвигаются по украинским дорогам, выпущены еще в советское время, а их средний возраст превышает 18 лет. Поэтому, если мы отменяем государственный техосмотр, то нужно думать об умной альтернативе, как, например, обязательный ремонт основных узлов автомобилей, которые старше определенного возраста», - заявил В.ПЕТЬОВКА.