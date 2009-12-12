Тимошенко включит обманутых вкладчиков в списки БЮТ на выборах

Кандидат в Президенты Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает в случае поддержки ее кандидатуры на президентских выборах включить представителей Всеукраинского союза обманутых вкладчиков и акционеров в проходную часть списка БЮТ на парламентских выборах и в местные, сельские и поселковые советы.

Об этом говорится в Соглашении о сотрудничестве и партнерстве между кандидатом в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО и Всеукраинским союзом обманутых вкладчиков и акционеров, подписанным в субботу в Киеве. От имени союза свою подпись поставил ее председатель Богдан РАФАЛЮК.

Как отмечается в документе, союз взял на себя обязательство разъяснять вкладчикам целесообразность хранения средств на депозитных счетах украинских банков как предпосылки укрепления банковской системы и украинской гривны, а также вести агитацию за Ю.ТИМОШЕНКО.

«Союз также обязался не заключать аналогичных соглашений с другими кандидатами в Президенты», - подчеркивается в Соглашении.

Ю.ТИМОШЕНКО, в свою очередь, согласилась назначить представителя Всеукраинского союза обманутых вкладчиков и акционеров советником Президента по вопросам взаимодействия с вкладчиками.

«Стороны договорились работать по принципу: «Ни один вкладчик не забыт, ни один вклад не потерян!» – отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, после подписания Соглашения председатель союза заявил, что документом предусматривается защита обманутых вкладчиков, а также разработка мероприятий по продолжению выплаты компенсаций депозитов и страховок советских времен.

«Это может сделать только один наш народный Президент Юлия Владимировна. Именно поэтому мы решили подписать с ней соглашение о сотрудничестве. Я хочу, чтобы это услышали и на широких полях Приднепровья, и на Черноморском побережье, и в Крыму, и в Карпатах, и в Полесье. Наш Президент – Юлия Владимировна», - отметил он.

Б.РАФАЛЮК также подчеркнул, что «обманутые вкладчики возлагают свои надежды лишь на Ю.ТИМОШЕНКО».