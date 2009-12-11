Народная самооборона поддержит Тимошенко на выборах

Съезд партии «Вперед, Украина!», прошедший в Киеве, принял решение поддержать на президентских выборах кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 112 делегатов съезда из всех регионов Украины.

Также съезд принял решение об изменении названия партии на «Народная самооборона».

Выступая перед делегатами съезда, лидер партии «Народная самооборона», министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, который взял два дня отпуска за свой счет, напомнил, что в 2004 году на Майдане все думали, что следующий кандидат в президенты будет “явно украинским и демократическим”. “К сожалению, мы ошиблись. Мы скандировали: Украина! Ющенко! Я этого не забыл. Но стал ли тогда кандидат в президенты нашим Президентом? Тот ли Президент ЮЩЕНКО, на которого народ возлагал надежду? Должен сказать – нет”.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО не выполнил ни одного из своих обещаний, которые давал на Майдане.

«Наш ЮЩЕНКО, достигнув власти, имел совсем другие цели, далекие от позиции Майдана. Он и пальцем не пошевелил, чтобы сделать что-то из этих лозунгов. Я утверждаю как политик, как дважды министр МВД: ренессанс «бандюковичей» - прямой результат сознательного нежелания ЮЩЕНКО посадить бандитов в тюрьмы», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его убеждению, экономический интерес «свел в кучку, вплоть до поцелуев ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА». «Их любовь - ради одного: не допустить к власти ныне действующего премьер-министра, кандидата в президенты ТИМОШЕНКО», - подчеркнул лидер «Народной самообороны».

Как считает Ю.ЛУЦЕНКО, В.ЮЩЕНКО, став Президентом, начал “день ото дня уничтожать помаранчевую команду и ТИМОШЕНКО”. “Там, где что-то делается правительством, там всегда вставляется палка в колеса, вернее, две палки – одна от ЯНУКОВИЧА в парламенте, вторая – от ЮЩЕНКО на Банковой», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Обращаясь к делегатам съезда, он сказал, что в нынешней президентской гонке есть достойные кандидаты. В частности, среди них он назвал Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Анатолия ГРИЦЕНКО, но заметил при этом, что ни один из них не сказал ничего о том, есть ли у него команда, кто будет генеральным прокурором, министром финансов и тому подобное. По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, политическая сила, которую он возглавляет, а также политическая сила, которую поддерживает «Народная самооборона» не предали Майдан, и именно поэтому необходимо поддержать на выборах Ю.ТИМОШЕНКО.

«Кроме того, что ТИМОШЕНКО способна навести порядок, кроме того, что у нее есть команда, у нее есть еще нравственность», - убежден Ю.ЛУЦЕНКО. Он подчеркнул, обращаясь к делегатам, что именно из-за этого необходимо приложить максимум усилий, чтобы получить максимально большой результат еще в первом туре голосования.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, кто-либо, кто будет отдавать свой голос не за этого кандидата или не захочет прийти на выборы, «играет на пользу Банковой и ЯНУКОВИЧА».

Присутствующий на съезде в качестве гостя первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ поблагодарил делегатов «Народной самообороны» за решение о поддержке Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы вместе с вами стояли на Майдане и думали, что сделали все: сделали демократический выбор Украины, остановили криминал. Но испытание властью прошли не все, и сегодня есть опасность реванша криминала. Сегодня мы видим, что корыстные интересы, собственные бизнесы становятся главными для некоторых, и этого допустить нельзя», - сказал А.ТУРЧИНОВ.