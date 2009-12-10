Литвин: судебные ошибки слишком дорого обходятся государству

Кандидат в президенты Украины, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что в Украине должна работать такая система государственной власти, которая учитывала бы все интересы граждан.

Об этом он заявил сегодня во время пребывания в Тернопольской области, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что нужно прекратить разговоры о строительстве государства, и начать делать все для того, чтобы каждому человеку было уделено внимание.

«На сегодняшний день проблема заключается в том, что власть абсолютно безразлична к людям, власть полностью замкнулась на себе, и ее нужно радикально изменять», - подчеркнул спикер.

В.ЛИТВИН отметил необходимость обратить внимание на защиту граждан от произвола государственных чиновников. По его словам, это, в первую очередь, проявляется в том, что «людей вынуждают платить «неподъемные» коммунальные тарифы, фактически лишают возможности заниматься производством собственной продукции, вынуждая к потреблению импортной, которая во многих случаях сомнительного качества».

По его убеждению, одним из приоритетных направлений защиты прав человека со стороны государства должно быть право на труд и достойное вознаграждение за него и право на достойную пенсию.

Кроме того, по мнению председателя Верховной Рады, в этот список нужно отнести медицинское обеспечение и образование - все то, что составляет основу жизни человека в цивилизованной стране.

В.ЛИТВИН также выступает за повышение ответственности судебной системы за принятые решения. «Поскольку судья осуществляет судопроизводство именем Украины, выступая представителем государства, все просчеты и судебные ошибки, все финансовые расходы ложатся грузом на государство, а не на конкретного судью», - сказал он.

Председатель ВР убежден, что ответственность за нанесенный материальный ущерб необходимо перенести на тех, кто непосредственно виноват и выносит неправомерные решения. «Тогда будут меньше судебных ошибок, более справедливое судопроизводство», - отметил В.ЛИТВИН.

Он также заметил, что «нам нужно в этом плане откорректировать украинское законодательство, потому что судебные ошибки слишком дорого обходятся государству, а главное - человеку, который был незаконно осужден, и никакая сумма не сможет компенсировать эти потери».