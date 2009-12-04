Совместное заявление Украины и ЕС: больше усилий для продвижения реформ

Украина должна достичь политической и экономической стабилизации путем проведения конституционной реформы.

Об этом говорится в Совместном заявлении Украины и ЕС, которое было принято во время саммита Украина-ЕС сегодня в Киеве.

В заявлении, размещенном на официальном сайте Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, отмечается, что лидеры Украины и ЕС обсудили президентские выборы в Украине, запланированные на 17 января 2010 года, а также выполнение текущей повестки дня реформ в Украине. «Они отметили критическую важность этих выборов, которые должны быть проведены в соответствии с европейскими и международными стандартами для демократических выборов», - сказано в заявлении.

«Они подчеркнули необходимость достижения политической и экономической стабилизации, главным образом путем конституционной реформы, консолидации верховенства права и возобновления усилий в борьбе с коррупцией, улучшения делового и инвестиционного климата», - отмечается в заявлении.

Авторы заявления призывают приложить больше усилий для продвижения процесса реформ в Украине.