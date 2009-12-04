Горбулин инициировал проведение Международного форума безопасности

Сегодня, 4 декабря, в 15-ю годовщину подписания Будапештского меморандума, ведущие украинские государственные, научные и общественные деятели инициировали проведение в Украине Международного форума безопасности. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины Тараса СТЕЦЬКИВА.

По мнению инициаторов, Форум должен положить начало первому со времени подписания исторического Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия 5 декабря 1994 г. диалогу экспертов высшего уровня о роли Украины в системе европейской безопасности.

Инициативу проведения Форума выдвинул академик Владимир ГОРБУЛИН, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его мнению, «за 15 лет со дня подписания Будапештского меморандума в корне изменилась среда безопасности. Украина очутилась в неопределенной ситуации между двумя мощными военно-политическими блоками, и сегодня актуальна разработка новой системы коллективной безопасности в Центрально-Восточной Европе».

О поддержке этого предложения уже заявили: политолог, культуролог, философ Тарас ВОЗНЯК, член Римского клуба Богдан ГАВРИЛИШИН, директор Института истории ЛНУ им. Франко Ярослав ГРИЦАК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, бывший министр иностранных дел Украины Анатолий ЗЛЕНКО, главный редактор газеты «Зеркало недели» Владимир МОСТОВОЙ, директор Института философии им. Г.Сковороды НАН Украины Мирослав ПОПОВИЧ, публицист Николай РЯБЧУК, народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Александр ЧАЛЫЙ, заместитель министра иностранных дел Украины Валерий ЧАЛЫЙ, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Юрий ЩЕРБАК. Все инициаторы вошли в Наблюдательный совет Форума, первое заседание которого состоится в формате круглого стола 11 декабря этого года.

Результатом работы двухдневной конференции должны стать профессиональные рекомендации действующим политикам в отношении гарантирования безопасности в Центрально-Восточной Европе. К участию в Форуме планируется пригласить известных бывших политических деятелей и ведущих экспертов из США, Европы и России, в частности Мадлен ОЛБРАЙТ, Дональда РАМСФЕЛЬДА, Вацлава ГАВЕЛА, Леха ВАЛЕНСУ, Михаила ГОРБАЧЕВА и ведущих международных экспертов.

Организатором Форума выступает Совет по внешней политике и безопасности в партнерстве с Центром Разумкова, Международным центром перспективных исследований и Западной аналитической группой. Планируется провести форум весной 2010 г. во Львове.

Справка УНИАН. Совет по внешней политике и безопасности – неправительственная исследовательская организация, объединяющая ведущих украинских экспертов в сферах национальной безопасности и международных отношений. Работа Совета заключается в гарантировании общественного демократического продвижения Украины как важного европейского государства. Основной целью деятельности Совета является аккумуляция интеллектуального потенциала Украины в сфере безопасности и внешней политики и подготовка на этой основе рекомендаций действующему руководству Украины, общественным ассоциациям и правительствам и представителям иностранных государств.