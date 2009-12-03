Ющенко недоволен, что генералы везде - и в лесу, и в болоте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что воинские звания должны присваиваться только в Вооруженных силах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня во время лекции в Военном институте Национального университета им. Тараса Шевченко.

Президент подчеркнул, что он уже проводит правовые консультации, чтобы инициировать урегулирование данного вопроса. В то же время глава государства не уточнил, идет ли речь о внесении законопроекта об отмене воинских званий в других ведомствах, кроме ВСУ.

«Я не являюсь сторонником того, чтобы куда ни пришел в Украине, пошел в болото – я имею в виду водное хозяйство – генералы, пошел в лес – с лампасами найдешь генерала, пошел в таможенную службу – генералы, пошел в налоговую службу – генералы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что воинские звания должны быть исключительно для военных. «И точка. Все остальное это то, что дискредитирует миссию солдата, миссию военного», - сказал В.ЮЩЕНКО.