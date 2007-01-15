На сколько Украина зависит от российского газа (исследование Конгресса США)

Украина на треть зависит от российского газа, говорится в справке, опубликованной исследовательской службой Конгресса США, сообщает «Washington ProFile».

В документе указано, что Россия является крупнейшим в мире экспортером газа, и многие государства полностью или в значительной степени зависят от российских поставок.

По данным службы, в 2006 году российский газ обеспечивал 99% потребностей Словакии и Болгарии, 98% - Финляндии, 82% - Греции, 77% - Чехии, 69% - Австрии, 65% - Турции, 64% - Венгрии, 52% - Словении, 43% - Польши, 39% - Германии, 31% - Италии, 24% - Франции, 22% - Румынии и 6% - Нидерландов.

Литва, Латвия, Эстония и Молдова зависят от российского газа на 100%. Беларусь - на 99%, Украина - на 35%.

Также отмечается, что временное прекращение поставок газа Украине и Молдове в 2006 году ухудшило репутацию России как надежного поставщика и заставило многие постсоветские государства и европейские страны искать новые источники энергии.