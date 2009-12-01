Сегодняшнее преодоление вето Президента Катеринчук считает позором

Сегодняшнее преодоление вето Президента на Закон «Об организации и порядке деятельности Верховной Рады Украины» иначе как позором украинского парламентаризма назвать нельзя. Так считает народный депутат Украины, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук.

"Сегодня Верховная Рада Украины является законодательным органом, который действует не в правовом поле, что доказал Конституционный Суд, признав неконституционным закон об организации и порядке деятельности Верховной Рады и регламенте парламента. Стоит отметить, что это не первое решение Конституционного Суда, касающееся деятельности Верховной Рады, - цитирует комментарий своего лидера пресс-служба Европейской партии. - 1 апреля 2008 года по делу о Регламенте Конституционный Суд Украины определил, что перечень вопросов, которые должны регулироваться исключительно законами Украины, предусмотрен нормой части первой статьи 92 Конституции Украины, имеет императивный характер, а это значит, что все решения по ним должны приниматься в форме закона. Поэтому сегодняшнее преодоление вето иначе как позором украинского парламентаризма и позором становления государственности Украины назвать нельзя».

«Чтобы избежать подобных ошибок в будущем, стоит принять Регламент Верховной Рады в виде закона. Соответствующий законопроект внесен мной еще 7 марта 2008 года (реестр. № 2104-1). В результате принятия указанного проекта закона, снизится возможность ситуативного изменения норм регламента под политический момент. И важнее всего - правовая основа деятельности Верховной Рады Украины наконец будет приведена в соответствие с Конституцией Украины», - отметил Николай Катеринчук.

Среди других позитивов народный депутат отметил, что «с принятием указанного законопроекта у депутатов появляется механизм обжалования решений Верховной Рады Украины в административных судах, что должно способствовать правовому решению споров и минимизации силовых мер. Исчезнет необходимость блокировать трибуну парламента, а депутаты будут вынуждены голосовать лично, и ни один из них не будет бегать по залу, демонстрируя скорость нажатия на кнопки».

«Я считаю, что лишь путем принятия Регламента как закона, мы сможем сделать парламент демократическим и ответственным за свои решения», - добавил Николай Катеринчук.