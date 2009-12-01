Ющенко боится, что украинцы сами себя переиграют

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что 17 января в государстве, фактически, будет происходить референдум относительно вектора последующего развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на торжествах по случаю 18-й годовщины референдума в поддержку Акта провозглашения независимости Украины

«17 января - это день национального референдума. Когда мы говорим о выборах Президента - это выбор по качеству, которого еще не видела Украина, еще не переживала – это выбор украинской судьбы, качества политики», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что сегодня идет речь о том, станет ли Украина сателлитом, колонией, или вернется домой – в Европу. В.ЮЩЕНКО заметил, что он не агитирует голосовать за него, но именно такую политику он пропагандирует.

«По моему политическому курсу союзников очень мало», - сказал В.ЮЩЕНКО. Глава государства подчеркнул, что не верит в счастье человека, если он не свободен. Он считает, что лишь демократический Президент сможет обеспечить демократическое продвижение страны.

По его словам, все будет зависеть от того, чем будет руководствоваться глава государства, начиная от сотрудничества в газовой сфере с другими странами, в вопросе принадлежности украинской ГТС, в вопросе пребывания на территории Украины Черноморского флота России. При этом В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что пребывание Черноморского флота - это дестабилизирующий фактор для Украины. При этом он заметил, что это не политика против России, это политика за Украину.

Также большое внимание в своем выступлении В.ЮЩЕНКО уделил важности евроатлантической интеграции. Он еще раз отметил, что эти выборы будут решать судьбу Украины, ее независимости.

«Я бы не хотел, чтобы украинцы сами себя переиграли», - сказал он.