Если ВР не даст «гриппозный миллиард», эпидемия затянется еще на 1,5 года?

Отказ Партии регионов голосовать за преодоление вето Президента Украины на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа является чисто политическим.

Как сообщает пресс-служба Блока Юлии Тимошенко, об этом заявил народный депутат, член фракции БЮТ Вячеслав ПЕРЕДЕРИЙ, комментируя заявление Анны ГЕРМАН о том, что «регионалы» не будут преодолевать вето.

«Заявление А.ГЕРМАН, очевидно, строится на политических договоренностях, которые ведет Партия регионов накануне выборов Президента. Ведь еще недавно все без исключения политические силы заверяли, что не согласны с вето и готовы спасать страну от эпидемии. А сегодня уже отказываются», – сказал В.ПЕРЕДЕРИЙ.

По мнению депутата, подобные высказывания политиков являются свидетельством крайнего цинизма в отношении граждан.

“Если Верховная Рада в четверг не преодолеет вето Президента на выделение 1 млрд. грн. на лекарства, эпидемическое состояние может продолжаться еще 18 месяцев. И это не столько от того, что грипп быстро распространяется и мутирует, а от того, что уровень оснащенности наших больничных заведений остался еще с советских времен. В 90% больниц нет ни одного нового оборудования для диагностики и реанимации. О каком лечении в таких условиях можно говорить?», – считает В.ПЕРЕДЕРИЙ.

По словам другого депутата БЮТ Сергея ШЕВЧУКА, Верховная Рада взяла на себя обязательство выплатить медикам компенсацию за труд в эпидемической ситуации.

«А это четыре должностных оклада. Для тех терапевтов и педиатров, которые заболели сами, леча больных, и попали на больничные койки. Но учитывая заявления Партии регионов, это также не будет выполнено», - отметил С.ШЕВЧУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат от фракции Партии регионов А.ГЕРМАН высказала мнение, что на внеочередном заседании Верховной Рады Украины в четверг, 26 ноября, депутаты ПР, скорее всего, не будут голосовать за преодоление вето Президента Украины на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

Справка УНИАН. 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом. За данный закон проголосовал 401 народный депутат.

11 ноября Президент заявил, что намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа, поскольку Национальному банку Украины “ неоткуда взять” эти деньги.

Глава государства отметил, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

16 ноября Президент возвратил со своими предложениями Закон “ О внесении изменений в Закон Украины “ О Государственном бюджете Украины на 2009 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой.

Депутаты от БЮТ инициировали созыв на 26 ноября внеочередного заседания ВР, на котором должен быть рассмотрен вопрос о преодолении вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.