От увиденного в Конче-Заспе у Протывсиха волосы дыбом встали

Первым указом Василия ПРОТЫВСИХ, в случае его избрания главой государства, будет указ о возвращении “всего награбленного людям”.

Об этом В.ПРОТЫВСИХ заявил в интервью УНИАН.

По его словам, речь идет о возвращении народу природных богатств Кончи-Заспы и фешенебельных имений, которые в настоящее время принадлежат исключительно кучке богатеев - жителей этого уникального места.

«Я был под Киевом в Конче-Заспе. От того, что я там увидел - у меня волосы дыбом встали! Кучка господ построила себе под Киевом такое себе Монте-Карло. А сколько таких «Монте-Карло» по всей Украине, в каждой области? Так дальше терпеть нельзя. Воры должны сесть в тюрьму, а награбленное должно быть возвращено людям», - заявил В.ПРОТЫВСИХ.

Справка УНИАН. 6 ноября ЦИК зарегистрировал гражданина В.ПРОТЫВСИХ кандидатом на пост Президента Украины. В.ПРОТЫВСИХ - житель Ивано-Франковской области, самовыдвиженец и до смены паспорта 2 октября 2009 года носил фамилию ГУМЕНЮК. Он является руководителем Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты.