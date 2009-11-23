У МИД нет данных о 12-летней девочке на захваченной пиратами «Ариане»

Министерство иностранных дел Украины не имеет официальной информации о пребывании на захваченном пиратами судне «Ариана» 12-летней девочки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН, отвечая на вопрос журналистов.

«Официально эта информация не подтверждена», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, балкер "Ариана" был захвачен 2 мая текущего года к северо-западу от Сейшельских островов в Индийском океане. Балкер следовал из Бразилии на Ближний Восток с грузом в 35 тыс. тонн сои. Пираты потребовали у владельца выкуп. В заложниках у пиратов остаются 24 моряка из Украины.

Справка УНИАН. Сегодня некоторые СМИ сообщили, что среди украинцев на захваченном сомалийскими пиратами судне «Ариана» находится 12-летняя девочка. Об этом сообщил капитан испанского судна Alakrana Риккардо БЛАХ, которое было недавно освобождено из пиратского плена за большой выкуп. По его словам, ребенок был там вместе с матерью и отцом, главным механиком.