Тимошенко на «Евровидении-2009» (фото)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетила финал детского песенного конкурса «Евровидение-2009», который в этом году проходил в Украине, и поздравила участников соревнования.

Сразу после объявления результатов конкурса Юлия Тимошенко поднялась на сцену столичного "Дворца спорта" и отметила, что все участники финальной части детского Евровидения уже являются победителями и настоящими героями.

«Если можно было бы поменять условия этого конкурса, то нужно было бы первое место и самые главные подарки вручить каждому. Это было бы правильно!» - подчеркнула Премьер-министр.

По ее словам, главная победа каждого из юных конкурсантов в том, что они сделали праздник как для Украины, так и для всего мира: «Я благодарю вас за это. Украина вам за это признательна! Вы еще очень маленькие исполнители, но уже большие звезды, и я хочу, чтобы перед вами открылись все звездные пути. Пусть вам везет в жизни!».

Урядовый порталнапоминает, что детский песенный конкурс «Евровидение-2009» проходил под патронатом Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.