Тарасюк готовится выходить из отпуска

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины уточняет, что руководитель внешнеполитического ведомства Борис ТАРАСЮК будет находиться в отпуске до 16 января.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД в связи с появлением в СМИ неточной информации о том, что Б.ТАРАСЮК находится в отпуске до 30 января 2007 года.

По словам самого Б.ТАРАСЮКА, “сейчас я в отпуске, однако как только я из отпуска выйду, я, конечно, вернусь к выполнению своих служебных обязанностей и, конечно, буду посещать заседание правительства ”, - сказал Б.ТАРАСЮК.

В комментарии МИД, распространенном в СМИ, также отмечается, что Б.ТАРАСЮК продолжает исполнять свои должностные обязанности, несмотря на решение Апелляционного суда, который отменил постановление Шевченковского районного суда столицы относительно приостановки действия постановления Верховной Рады о его освобождении.