Чиновник Минздрава отрицает свою причастность к закупке Тамифлю

Директор Департамента Министерства здравоохранения по регуляторной политике в сфере оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения Юрий КОНСТАНТИНОВ отрицает свою причастность к компании "Ганза", которая выступила посредником при поставках в Украину первой партии препарата "Тамифлю" по цене 251 грн. за упаковку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Это абсолютная неправда", - сказал Ю.КОНСТАНТИНОВ.

В то же время директор Департамента признал наличие "деловых отношений" с Петром БАГРИЕМ, который является президентом Ассоциации фармацевтических производителей Украины. "Господин БАГРИЙ участвует и в совещаниях с руководством государства, и в министерских совещаниях", - пояснил он.

Ю.КОНСТАНТИНОВ отметил, что при осуществлении закупки первой партии препарата "Тамифлю" до начала эпидемии в Украине этой компанией была предложена самая низкая цена. "Эта цена была минимальной на момент осуществления этой процедуры. Цена, с которой работало Министерство здравоохранения, была выше, потому что первичная цена на препарат "Тамифлю" за упаковку составляла 340 грн. В результате переговоров удалось уменьшить эту цену до 250 грн. за упаковку", - добавил директор Департамента.

По его словам, Украина получила доступ к препарату "Тамифлю" по низкой цене лишь после того, как в стране была объявлена эпидемия. Ю.КОНСТАНТИНОВ добавил, что 1 июля 2009 года компания-производитель Roche объявила о создании резерва "Тамифлю" для стран с развивающейся экономикой через программу Всемирной организации здравоохранения. "Основанием для закупки Украиной препарата по цене, указанной компанией-производителем, на уровне 5-6 евро за упаковку 75 мг, опосредствовано стало лишь постановление Кабинета министров от 30 октября о закупке препарата "Тамифлю". В сообщении ВОЗ отмечено, что препарат по низкой цене будет поставляться лишь в те страны, где объявлена эпидемия или введено чрезвычайное положение. На момент закупки первой партии в Украине не была объявлена эпидемия", - подчеркнул Ю.КОНСТАНТИНОВ.

Как ранее сообщало бюро журналистских расследований "Свідомо", на закупку препарата "Тамифлю" в сентябре этого года было израсходовано больше 11 млн. грн. При этом контракт на поставки препарата был заключен из расчета стоимости одной упаковки "Тамифлю" на уровне 251 грн. Таким образом, утверждают журналисты, на первом этапе было закуплено лишь 44 128 упаковок препарата. Поставщиком выступило зарегистрированное в Киеве ЗАО "Ганза". По информации бюро журналистских расследований, по состоянию на 2008 год соучредителем и генеральным директором компании "Ганза" был Петр БАГРИЙ. Кроме того, он был также соучредителем компании "Матрикс" вместе с Юрием КОНСТАНТИНОВЫМ.