Ульянченко: Кабмин объявил Тамифлю чуть ли не панацеей от гриппа

Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО уверена, что о гриппе населению должны рассказывать не политики, а врачи.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В. УЛЬЯНЧЕНКО сказала в интервью корреспондентам одесских изданий – «Черноморские новости» и «Одесские вести».

В ходе общения с журналистами В.УЛЬЯНЧЕНКО коснулась темы гриппа и борьбы с ним.

«В этом контексте слово нужно давать не политикам, а врачам, ведь мы видим, что грипп все больше становится «политическим». К вопросу гриппа нужно подходить спокойно, взвешенно и, главное, профессионально. Сейчас мы имеем ситуацию, когда правительство объявило едва ли не панацеей препарат «Тамифлю». Но при этом забыли о том, что у специалистов из разных стран существуют даже определенные предостережения относительно этого препарата, в аптеках он не продается «на руки» – только по рецепту врача. У нас, на волне паники и заявлений правительства, его буквально размели», - отметила глава Секретариата.