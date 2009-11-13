Ющенко: за эти годы я перенес 26 операций по 4 часа каждая

Свыше тысячи жителей города Кременчуга пришли на встречу с Виктором Ющенко, который в рамках президентской кампании-2010 посетил Полтавскую область. Во время своего выступления Ющенко очертил основные достижения Украины за четыре года его президентства.

«Показатели прироста ВВП не опускались ниже 7,5%. Это один из самых высоких показателей в Европе. В аграрной сфере мы занимаем 4 место в мире по экспорту кукурузы, 5 место по экспорту зерна и первое по ячменю и маслу», - отметил Ющенко.

По его словам, за последние несколько лет наше государство открылось миру как Украина туристическая: «К нам начали приезжать больше туристов, чем в Турцию - на уровне Испании и Италии».

Виктор Ющенко подбил итоги международного сотрудничества Украины. Он отметил следующее: «Моя политика очень простая. Она основывается на уникальности нашего геополитического положения. Нам принципиально важно иметь дружеские отношения с Россией. Несмотря на то, что они не самые лучшие - товарооборот между нами вырос более, чем в два раза. Но на Западе, в странах ЕС – это регион второй в мире по капиталу, у нас еще больше интересов. Мы заключаем соглашение об ассоциации ЕС - это последняя ступень перед вступлением в Европейское содружество. Этот процесс прошли Польша и другие государства».

Кандидат в Президенты назвал результатом своей политики и 38 млрд. иностранных инвестиций. «До того, как я пришел, было лишь 8 млрд. инвестиций. Сейчас за год в среднем в Украину поступает от 9 до 12 млрд.»

«Я горд, что в нашей стране существует свободный журналист. Убежден, что независимая Украина может существовать лишь в демократическом развитии», - прибавил Ющенко.

Говоря о том, что бы хотелось сделать в будущем, Президент вспомнил об изменениях в Конституцию. «Украина нуждается в реформировании, демократизации, национальном становлении. Если общество поддержит изменения в Конституцию, то это откроет путь к решению большинства проблем», - отметил Ющенко.

Он также выразил убеждение в том, что необходима мажоритарная система выборов на местах – начиная с села, района, города. «Должны быть открытые списки для голосования, чтобы люди могли оценить не только первые пять мест в избирательном списке, но и сороковое или семидесятое», - подчеркнул Ющенко. Он прибавил – если бы по такой системе голосовали до этого, то 400 депутатов вообще не прошли бы в парламент.

Отдельно Ющенко остановился на других предложениях к Конституции, в частности на идее двухпалатного парламента.

Говоря о личной цене, которую пришлось заплатить за деятельность на должности Президента, Ющенко сказал: «Немногие знают, но за эти годы я перенес 26 операций по 4 часа каждая. В пятницу после работы я ложился на операционный стол, а в понедельник шел на работу. Я как никто другой в этой стране борюсь за нее, за ее интересы».

Он призвал людей избирать на выборах не личностей, а систему ценностей.

Кроме вопросов, Ющенко получил от избирателей довольно много записок со словами поддержки и благодарности. Одна женщина написала: «Спасибо, что Вы есть. От этого как-то спокойнее на душе». После встречи люди окружили Ющенко, чтобы пообщаться с ним и выразить ему свою поддержку.