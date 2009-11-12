Ющенко уже заговорил об отмене карантина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил руководству областей рассмотреть вопрос об отмене карантинных мероприятий в своих регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в эфире кременчугской телекомпании «Визит».

В.ЮЩЕНКО отметил, что обязал Секретариат Президента дать поручение руководителям областных администраций провести заседания в своих областях, и в случае, если тенденции распространения гриппа уменьшаются, возобновить жизнь региона в полном объеме.

Он отметил, что против ограничительных мероприятий, которые не решают проблему. По его мнению, это может сделать лишь вакцинация.