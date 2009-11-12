Литвин: мы уникальная страна, где вся власть находится в оппозиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает целесообразным требовать от политических сил «отчета о проделанной работе» накануне президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил на пресс-конференции в Луганске.

«За ситуацию в стране должны нести ответственность те, кто находится в структурах власти, начиная от сельского председателя и заканчивая Президентом Украины, и в первую очередь ответственность должна демонстрировать Верховная Рада», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что парламент «должен стать центром диалога, выработки и принятия решений и контроля над их реализацией». «У нас сложилась дикая ситуация, мы являемся уникальной страной, где вся власть находится в оппозиции, особенно в предвыборный период: Президент - в оппозиции к правительству, правительство – к Президенту, Верховная Рада – соответственно в оппозиции ко всем, - сказал В.ЛИТВИН. – А поскольку в стране нет как эффективной власти, так и оппозиции, то сегодня, в сущности, разрушена система управления и сложилась чрезвычайно затруднительная экономическая ситуация».

Вместе с тем, заметил он, «если посмотреть на состав власти, начиная с первичного звена, то мы увидим, что полстраны находится под властью Партии регионов, а полстраны – под властью помаранчевой команды».

В этом контексте руководитель парламента выразил мнение о целесообразности требования от политических сил «отчета о проделанной работе» накануне президентских выборов. Отчетность политиков за проделанную работу вместо практики взаимных обвинений, по словам В.ЛИТВИНА, будет способствовать «более прагматическому подходу к формированию власти».