Богословская возмущена словами Кравчука о том, что он может ее купить

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает, что сейчас есть все условия для того, чтобы привести к власти новых людей, не запятнанных коррупционными скандалами. Об этом кандидат заявила в комментарии УНИАН.

Она считает, что «нынешняя власть не соответствует уровню украинского общества. О какой культуре, образовании политиков можно вести речь, если первый Президент Украины и доверенное лицо премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Леонид КРАВЧУК в прямом эфире показывает женщине непристойный жест. Они понимают, что их время уходит, и начинают паниковать». Так И.БОГОСЛОВСКАЯ прокомментировала поведение Л.КРАВЧУКА в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Настоящие политики соблюдают ряд неписанных правил. Это проявление уважения к избирателям и оппонентам, соблюдение элементарных правил приличия. Если доверенное лицо одного из кандидатов на пост президента на всю страну показывает недвусмысленные жесты, у меня возникает вопрос: куда они нас ведут? Какое общество строят? Общество темных, необразованных, бедных людей, которыми будет легко управлять и рассказывать им популистские сказки», - сказала кандидат на пост Президента Украины.

Также И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркивает: ни в одной цивилизованной стране экс-президент не позволил бы себе публично заявить, что он может купить политика.

«Леонид КРАВЧУК заявил, что он может купить меня и без денег Юлии ТИМОШЕНКО. О чем это говорит? О том, что политическая коррупция – норма для нынешней власти. Они не могут по-другому управлять страной. И для всех нас сейчас главная задача – снести эту прогнившую власть, дать Украине глоток свежего воздуха», - подчеркивает политик.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, сейчас есть все условия для того, чтобы привести к власти новых людей, незапятнанных коррупционными скандалами. В 2010 году украинский народ получает реальный шанс поменять власть на всех уровнях – от Президента Украины и парламента Крыма до мэров и местных советов. Кроме того, политик уверена – Верховная Рада Украины будет распущена, состоятся досрочные парламентские выборы.

«Именно поэтому при моем участии во всех областях Украины формируются команды из людей, которые знают, что такое реальная жизнь, с какими проблемами сталкиваются жители. В этой команде представлены все социальные, возрастные и профессиональные группы. Без свежей крови мы не сдвинемся с мертвой точки. Страна готова к переменам, и я уверена – эти команды войдут во все органы власти уже в 2010 году, сразу после того, как страна выберет качественно нового Президента», – резюмировала И.БОГОСЛОВСКАЯ.