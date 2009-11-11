Тимошенко считает Ющенко ответственным за жизни младенцев

Правительство сегодня возобновит действие постановлений о предоставлении государственных гарантий на закупку реанимационного медицинского оборудования, необходимого для борьбы с эпидемией гриппа, которые вчера были ветированы решением Президента. Об этом премьер-министр заявила сегодня в начале заседания правительства, сообщает управление по связям со СМИ секретариата Кабинета министров.

Юлия Тимошенко заявила, что наложено вето на все контракты и постановления, которые обеспечивали срочную закупку реанимационных машин и высококачественно оборудованных машин «скорой помощи»: «Все это - борьба с эпидемией и подготовка ко второй волне, которую обещают сегодня для Украины и для всего мира эксперты ВОЗ». «Сегодня мы проголосуем и возобновим действие этих постановлений. Надеюсь, что он опять не наложит на них вето, что хоть немножко ответственности у Президента появится за жизни и здоровье людей», - сказала премьер-министр.

По ее словам Украина договорилась с Австрией о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, специальных реанимационных столов и инкубаторов для новорожденных детей. Глава Правительства прибавила, что наиболее уязвимыми во время эпидемии являются беременные женщины, при заболевании которых на седьмом-девятом месяце беременности врачи принимают решение о досрочных родах, после чего младенца, чтобы спасти ему жизнь, необходимо положить в специальный реанимационный инкубатор: «Сегодня это оборудование должно было прийти из Австрии, отгружаться, но вчера, чтобы остановить этот процесс, Президент наложил вето на постановления. Я хочу спросить: кто будет отвечать за жизни каждого младенца, который не получил такое оборудование?».

По словам Тимошенко, ситуация с “блокированием президентом работы правительства” будет еще одним предметом рассмотрения сегодняшнего заседания, после чего будет направленно открытое обращение к главе государства: «Я обращаюсь к каждому министру, чтобы сегодня к окончанию заседания такое открытое обращение мы проголосовали и отправили Президенту страны».

Напомним, что вчера указом № 916/2009 Виктор Ющенко остановил действие двух постановлений правительства о предоставлении госгарантий. Речь идет о постановлении КМУ №1090 от 14 октября, которым «Украгролизинг» получает государственные гарантии под привлечение кредитов на 1,3 млрд. гривен для “реализации инвестиционных проектов, связанных с закупкой сельскохозяйственной техники отечественного производства”. И о постановлении №1092 от 14 октября 2009, которым КМУ разрешил предприятию «Укрмедпостач» взять под госгарантии кредит на 500 млн. долларов “для реализации инвестиционного проекта относительно обеспечения лечебно-профилактических заведений медицинским и другим оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами”.

В указе Президента отмечалось, что правительство пытается навыдавать госгарантий по кредитам на сумму свыше 50 млрд. гривен, тогда как Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» установлено, что в 2009 году государственные гарантии предоставляются Кабинетом Министров Украины в целом в объеме, который не превышает 37.000.000 тыс. гривен.

В интервью УНИАН председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий Чижмарь заявил, что эта область подавала “первые сведения относительно заболеваемости пневмонией, начиная с 17 октября”, но до 30 октября, когда на территории Украины был введен карантин, никакой реакции правительства не было. А мэр Львова Андрей Садовый в ответ на вопрос корреспондента УНІАН, что город получил из 50 миллионов гривен, которые правительство выделяло на противодействие эпидемии свиного гриппа еще весной, заявил: “Я об этих деньгах вообще не слышал...”