Возможно ли смещение Черновецкого с должности мэра?

Политолог Владимир ФЕСЕНКО считает, что на сегодняшний день пока еще не созданы предпосылки для смещения Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности мэра Киева.

Такое мнение В.ФЕСЕНКО высказал в комментарии агентству УНИАН.

«Смещение ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности мэра возможно при сложном совпадении целого ряда обстоятельств – это взаимный интерес к его смещению у Президента Виктора ЮЩЕНКО и у премьера Виктора ЯНУКОВИЧА, а также большей части бизнес-элиты и политической элиты Киева. Пока таких предпосылок на сегодня нет», - сказал В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, развитие ситуации в столице Украины и перспективы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности мэра зависит не только от киевлян. «Пока он (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ) будет умело договариваться и делиться с частью киевских бизнес-кланов и будет уметь находить общий язык одновременно и с Президентом, и с премьер-министром – он останется у власти. В этом плане, он действует не хуже, а в чем-то, как это не парадоксально, если учитывать его особенности, даже эффективнее экс-мэра ОМЕЛЬЧЕНКО», - добавил политолог.