Саакашвили прилетел в гости к Ющенко

В Ивано-Франковск с неофициальным визитом прибыл Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ с женой Сандрой и двумя детьми.

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту его встречали глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Роман ТКАЧ, председатель облсовета Игорь ОЛИЙНЫК и мер Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС.

Из аэропорта Президент Грузии поехал в резиденцию Президента Украины “Синегора” в селе Гута Богородчанского району.

Предусматривается, что М.СААКАШВИЛИ будет в гостях у Виктора ЮЩЕНКО до 6 января.

Планируется, что завтра, 4 января, президенты посетят культурно-духовный центр “Скит Манявский” и город Коломыю. Вечером - побывают на украинско-грузинском концерте в Ивано-Франковской областной филармонии, где перед ними выступят вокальный ансамбль “Росинка” Прикарпатского национального университета им. В.Стефаныка и грузинский заслуженный фольклорный ансамбль “Рустави”.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2006 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО и известная грузинская балерина Нино АНАНИАШВИЛИ стали крестными родителями младшего сына М.СААКАШВИЛИ – годовалого Николоза.