Ющенко ветировал еще один закон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал Закон Украины "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов".

Об этом идет речь в Предложениях Президента Украины, опубликованных на сайте Верховной Рады.

В предложениях отмечено, что принятый Верховной Радой 19 декабря 2006 года Закон Украины "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов" не может быть подписан по ряду оснований.

В частности, законом устанавливается, что купля-продажа или отчуждение иным способом земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных долей (паев) вводится с 1 января 2008 года при условии вступления в силу законов Украины о государственном земельном кадастре и о рынке земель. “Однако дальнейшее перенесение введения свободного оборота земель на неопределенный срок может привести к нарушению прав граждан на землю, обострению ситуации с обеспечением эффективного использования и охраны земель, а также к распространению теневых механизмов отчуждения земельных участков, увеличению количества злоупотреблений в данной сфере. Это не соответствует статьям 14 и 41 Конституции Украины, которыми гарантируется право собственности на землю, установлено право каждого распоряжаться своей собственностью”, - говорится в Предложениях Президента. Исходя из изложенного, Президент предлагает Закон Украины "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов" отклонить.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада Украины запретила продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года, проголосовав за Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины» относительно запрещения продажи земель сельскохозяйственного назначения.

По закону, до 1 января 2008 года запрещалось внесение права на земельный пай в уставные фонды хозяйственных обществ.

Кроме того, до 1 января 2008 года не допускались купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия, выкупа их для общественных потребностей.

По закону, до 1 января 2008 года также не допускались купля-продажа или отчуждение иным способом земельных участков, изменение целевого назначения использования земельных участков, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре владельцу земельных паев для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных паев, кроме передачи их в наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок в соответствии с законом и изъятие земельных участков для общественных потребностей.

Купля-продажа или отчуждение иным способом земельных участков и земельных паев вводится с 1 января 2008 года при условии вступления в силу законов Украины о государственном земельном кадастре и о рынке земель, определив особенности оборота земель государственной и коммунальной собственности и земель товарного сельскохозяйственного производства. Соглашения, которые будут заключены во время запрещения на куплю-продажу, будут недействительными. Кроме того, по закону, Кабинет Министров в 6-месячный срок после вступления в силу этого закона должен был подать на рассмотрение парламента проекты законов о внесении изменений в законы Украины «Об ипотеке» и «Об аренде земли» относительно возможности залога имущественных прав на земельные участки для получения кредитов, в том числе долгосрочных. А также о внесении изменений в статью 20 Земельного кодекса Украины относительно совершенствования изменения целевого назначения земель.

Кроме того, Кабмин должен был разработать и утвердить нормативно-правовые акты относительно совершенствования методики оценки земель товарного сельскохозяйственного производства.