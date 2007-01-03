В Верховной Раде пройдет День Правительства

Во вторник 9 января состоится День Правительства в Верховной Раде Украины. Начало - в 10:00. Повестка дня: Об итогах проведения отдыха и оздоровления детей летом 2006 года и о мероприятиях Кабинета Министров Украины по организации отдыха и оздоровлению детей летом 2007 года; Состояние и перспективы развития общего среднего образования в Украине (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации.