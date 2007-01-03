Симоненко хочет ликвидировать институт Президента

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает что, в этом году антикризисная коалиция должна продолжить конституционную реформу, возможно, даже с ликвидацией института Президента.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, давая прогноз на этот год.

По его словам, вопрос организации власти - это вопрос того, как власть должна быть подотчетна своим избирателям. «Я бы считал возможным в следующим году завершить политическую реформу через принятие изменений в Конституцию Украины», - подчеркнул он, добавив, что эти изменения должны увеличить полномочия местных органов самоуправления – советов всех уровней.

Также эти изменения должны усилить народный контроль за деятельностью власти. П.СИМОНЕНКО уверен, что сегодня наблюдается раздвоение власти: с одной стороны Секретариат Президента и главы обладминистраций, а с другой - парламент и правительство: «Кабинет Министров практически не имеет вертикали для реализации своих программных положений, поэтому я бы считал возможным создать структуры контроля (за властью – УНИАН) от имени избирателей. Сегодня у нас перевернутая пирамида, она искажает реалии: 90% обездоленного народа и 10% имущие, которые имеют 100% власти по вертикали, а 90% не имеют власти и их используют только раз в 5 лет, когда пригашают проголосовать».

Он не исключает варианта упразднения президентской должности. «С точки зрения взаимоотношений между Кабинетом Министров и Президентом, если сегодня Президент мешает, я считаю, что мы (коммунисты) правы - нужно ликвидировать институт Президента и не создавать верхушечные противоречия, которые имеют колоссальные последствия для разработки целевых программ, для внешнего экономического, политического сотрудничества. Очевидно, что идет верхушечный передел власти, собственности, и он очень серьезно мешает Украине», - сказал лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что, в первую очередь, в следующем году антикризисная коалиция и правительство должны сосредоточиться на подготовке перехода экономики Украины в условия вступления Украины в ВТО. «Да, мы были против присоединения – по одной простой причине, что сейчас эти условия не разработаны и не создана база для защиты отечественного товаропроизводителя», - сказал он. Также, считает П.СИМОНЕНКО, нужно сосредоточиться над улучшением основных фондов страны на других экономических и социальных вопросах.

Отвечая на вопрос о возможности отмены уже принятых изменений в Конституцию, П.СИМОНЕНКО не исключил такой возможности. «Конституционный Суд пускай не обижается на меня, он сегодня зависим и очень продажен... ставки там просто астрономические – по 5 миллионов долларов за решение этого вопроса на каждого судью», - утверждает П.СИМОНЕНКО.