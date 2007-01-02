Луценко не раз встречался с Тимошенко и Балогой

Советник Президента Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о взаимопонимании всех «помаранчевых» сил и прогнозирует их объединение в 2007 году.

Как сказал он корреспонденту УНИАН, на сегодняшний день достигнуто взаимопонимание со всеми лидерами «помаранчевого» движения. «Я лично неоднократно встречался и с Юлией ТИМОШЕНКО, и с Виктором БАЛОГОЙ, и у нас нет никаких разногласий относительно наших планов на следующий год», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Говоря о 2007 годе, Ю.ЛУЦЕНКО высказал мнение, что в новом году будет происходить борьба «между теми, кто дорвался до корыта, но называют себя заинтересованными в сохранении стабильности, и теми, кто чувствует, что страна явно возвращается в плохое прошлое – в неокучмизм, и будет бороться за изменение этой ситуации».

«А арбитром, как всегда, выступит украинский народ – или он смирится с тем, что необходимо ожидать к следующим выборам, или даст возможность изменить власть, которая объявила ему войну», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать в этом году роспуска парламента и отставки правительства, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что переставил бы местами эти пункты. «Я считаю своей задачей смену правительства, но как единственное условие экономической и социальной политики в государстве, но можно ли это сделать при нынешнем парламенте, или путем его роспуска - это уже другой вопрос. Принципиальным является вопрос изменения политики через отставку правительства. А какие механизмы – путем давление на существующий парламент или путем его роспуска - это второстепенный вопрос».

Ю.ЛУЦЕНКО отказался прогнозировать, будет ли отменена политическая реформа, но отметил, что его позиция заключается в том, что конституционные изменения необходимо достаточно серьезно реформировать. «Отмена реформы – это черно-белый сценарий: давайте дадим либо максимум полномочий Президенту, либо парламенту. С моей точки зрения, ее необходимо усовершенствовать так, чтобы эти полномочия были равномерно распределены между всеми ветвями власти. И в случае, если одна из этих ветвей власти ошибается, то другая может ее проконтролировать. Поэтому я против отмены политреформы и настаиваю на ее корректировании», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Украинскому народу он пожелал, чтобы в Год свиньи «мы оставались людьми, а свинство было отодвинуто от корыта».