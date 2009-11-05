От Литвина требуют заявить о «перевороте» в НУ-НС

Часть фракции “Наша Украина – Народная самооборона” требует от руководства Верховной Рады Украины официально объявить о решении фракции об отстранении с должности руководителя фракции НУ-НС Николая МАРТЫНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил член фракции НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ.

Он напомнил, что в Секретариате ВР был зарегистрирован протокол заседания фракции с 38 подписями о смене руководителя фракции. «Мы требуем от руководства ВР озвучить это решение с трибуны. Нас удивляет, что на сегодняшний день ни Владимир ЛИТВИН, ни заместители Председателя ВР это решение не озвучили», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Он напомнил, что несколько дней тому назад появилась информация, что фракция НУ-НС провела свое заседание, на котором подтвердила полномочия Н.МАРТЫНЕНКО, и соответствующий протокол был передан в Секретариат ВР.

В то же время, по словам А.ПАРУБИЯ, в этом же протоколе указывается, что на заседании фракции присутствовали всего 20 народных депутатов из 72-х членов фракции.

А.ПАРУБИЙ также опроверг все обвинения в том, что некоторые подписи под протоколом об отставке Н.МАРТЫНЕНКО являются фальшивыми. «Все подписи являются действительными. Ни один из депутатов не сказал, что подпись не его», - сказал он.

А.ПАРУБИЙ также заметил, что вопрос об избрании Н.МАРТЫНЕНКО на должность руководителя фракции также решался путем сбора подписей без проведения непосредственно заседания фракции.

Как сообщал УНИАН, в конце октября глава Секретариата Президента Украины, председатель политсовета партии «Наша Украина» Вера УЛЬЯНЧЕНКО не исключила возможности отставки лидера фракции НУ-НС Н.МАРТЫНЕНКО и возвращения на эту должность Вячеслава КИРИЛЕНКО.

23 октября В.КИРИЛЕНКО заявил, что в НУ-НС собрано уже достаточное количество голосов для смену лидера фракции.

26 октября депутаты от НУ-НС Борис ТАРАСЮК и Олесь ДОНИЙ заявили, что легитимного списка с подписями депутатов от НУ-НС за отставку Н.МАРТЫНЕНКО не существует.

28 октября политсовет фракции «Наша Украина - Народная самооборона» обратился к руководству Верховной Рады о содействии в расследовании возможной фальсификации протокола заседания фракции с требованием отставки ее председателя Н.МАРТЫНЕНКО, которое якобы состоялось 23 октября.

«Ни 23 октября, ни в другой день не было никакого заседания фракции НУ-НС, где бы рассматривался вопрос об отставке Николая МАРТЫНЕНКО, не говоря уже о принятии такого решения. Более того, уже два народных депутата нашей фракции – Тарас СТЕЦЬКИВ и Александр КЛИМЕНКО - заявили о том, что они не ставили своих подписей под решением о смещении с должности председателя фракции», - заявили в политсовете.

С этой целью расследование обстоятельств составления и регистрации фальшивого протокола об отставке Н.МАРТЫНЕНКО фракция НУ-НС создала рабочую группу, в которую вошли народные депутаты Борис ТАРАСЮК, Роман ЗВАРИЧ и Анатолий МАТВИЕНКО.

Третьего ноября Р.ЗВАРИЧ сообщил, что фракция “Наша Украина – Народная самооборона” не приняла решения об отзыве с должности председателя фракции Н.МАРТЫНЕНКО. По его словам, сразу после того, как появилась информация о том, что собрано 37 подписей депутатов за отставку Н.МАРТЫНЕНКО, была создана рабочая группа для анализа настоящего документа. Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что после его тщательного изучения и проведения встреч с первым заместителем председателя ВР Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ и руководителем аппарата было установлено, что настоящий документ фальшивый. Р.ЗВАРИЧ сказал, что подтверждением того является тот факт, что в документе, который содержит 37 подписей за отставку Н.МАРТЫНЕНКО, также указывается, что 23 октября было проведено заседание фракции НУ-НС, на котором рассматривался этот вопрос. Однако в действительности, по его словам, такого заседания не было.