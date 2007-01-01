Новый год, о необходимости которого... отменяется

Тысячи сумчан не довольны действиями городской власти, которая впервые за много лет не организовала никаких Новогодних празднований возле главной елки города.

Как передает корреспондент УНИАН, в Новогоднюю ночь жители Сум с возмущением оставляли площадь Независимости в центре города, где расположена главная елка, поскольку возле нее, впервые за много лет не было организовано никакой развлекательной новогодней программы - ни Деда Мороза со Снегурочкой, ни фейерверка, ни приветствий городского председателя.

В интервью УНИАН бывший заместитель городского председателя, член Исполкома Сумского горсовета прошлого созыва, а в настоящее время – председатель Сумской областной организации Всеукраинской общественной организации “Антикриминальный выбор” Иван БОРШОШ заметил, что традиционно ежегодно в два часа ночи сумчан возле елки приветствовали мэр города и представители областной власти, жители города в Новогоднюю ночь становились участниками множества конкурсов и дискотек, которые длились вплоть до самого утра.

Он сообщил, что по случаю начала 2006 года на развлекательные мероприятия возле главной елки из разных источников было привлечено больше 25 тыс. грн. Кроме того, 15 тыс. грн. было выделено из городского бюджета на новогодний фейерверк-2006.

В этот раз, подчеркнул И.БОРШОШ, единственное праздничное мероприятие - дискотека и феєрверк - состоялись в Сумах 23 декабря – в день открытия елки в центре города.

Он раскритиковал такие действия городской власти. “Как и большинство сумчан, я возмущен непрофессиональным подходом исполкома и, в частности, мэра Геннадия МИНАЕВА, к учету интересов территориального общества”, - отметил И.БОРШОШ.

В свою очередь, комментируя эту ситуацию, начальник отдела по делам семьи и молодежи Сумского горсовета Юрий МКРТИЧЕВ сообщил нашему корреспонденту, что до этого года постоянно создавался оргкомитет по подготовке и проведению новогодних мероприятий, но в канун 2007 года власть Сум от этого воздержалась. По его словам, было лишь подписано распоряжение мэра, согласно которому со 2 по 4 января возле елки пройдут новогодние утренники для детей и 5 января в театре им. Щепкина будет проведен праздник Новогодней елки городского председателя.

При этом, рассказал Ю.МКРТИЧЕВ, если раньше все школьники Сум 1-4 классов – а это около 8 тысяч детей – получали от горсовета подарки, то в этом году закуплено только 1 тысяча подарков для детей, которые приглашены посетить Елку мэра. В то же время, он не смог ответить на вопрос, с чем это связано.