Лавринович грозит снимать головы - нардепам дует из кондиционеров

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, который сейчас ведет пленарное заседание, дал поручение управляющему делами ВР разрешить ситуацию относительно температурного режима в сессионном зале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, это было сделано в ответ на обращение народного депутата Юрия КАРМАЗИНА (фракция НУ-НС), который заявил, что фракция покинет рабочие места, если не будет отключен кондиционер, подающий холодный воздух в сессионный зал.

Первый вице-спикер отметил, что уже были обращения по этому поводу, поскольку работать в ситуации, когда дует холодный воздух из кондиционера, невозможно.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что по этому вопросу уже было дано поручение представителям Аппарата ВР, которые занимаются данными вопросами. Он отметил, что в случае, если не будут устранены данные проблемы, эти вопросы будет решать другой управляющий делами парламента.

Между тем, по данным УНИАН, не только в сессионном зале, но и в ложе прессы достаточно холодно и иногда чувствуется, как холодный воздух пронизывает насквозь.