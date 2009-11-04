Ганущин никогда не руководил областным штабом Яценюка

Доверенное лицо кандидата в Президенты Украины Арсения ЯЦЕНЮКА Андрей ИВАНЧУК заявляет, что Александр ГАНУЩИН никогда не был руководителем Львовского областного штаба А.ЯЦЕНЮКА.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ИВАНЧУКА по поводу заявления А.ГАНУЩИНА, который сегодня на пресс-конференции во Львове сказал, что покинул должность руководителя Львовского областного штаба кандидата в Президенты А.ЯЦЕНЮКА в связи с несогласием с его “пророссийским” курсом.

“Несмотря на все заявления А.ГАНУЩИНА, официально сообщаю, что он никогда не был руководителем Львовского областного штаба кандидата в Президенты А.ЯЦЕНЮКА”, - подчеркнул А.ИВАНЧУК.

Он объяснил, что кандидатура А.ГАНУЩИНА действительно рассматривалась как одного из пяти вероятных претендентов на вышеупомянутую должность, однако в результате жесткого конкурсного отбора и внимательного рассмотрения каждой из кандидатур преимущество было отдано Олегу МАНДЮКУ.

А.ИВАНЧУК сказал, что идеологические “разногласия” с “Новым курсом” А.ЯЦЕНЮКА у А.ГАНУЩИНА появились сразу же после объявления результатов конкурса. “Таким образом он выразил свою личную обиду, а все его “размышления” и суждения о кандидате в Президенты Украины А.ЯЦЕНЮКЕ являются ничем иным, как попыткой скрыть свое задетое самолюбие за якобы политической позицией”, - сказал А.ИВАНЧУК.