Тигипко: пересмотр газовых контрактов может превратиться в фарс

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что пересмотр газовых соглашений с Россией может превратиться в фарс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя требование Президента Виктора ЮЩЕНКО к правительству инициировать пересмотр десятилетнего газового договора с Россией. Он требует зафиксировать снижение объемов потребления газа Украиной в 2010 году с 52 до 33 млрд. кубометров.

По мнению С.ТИГИПКО, «принимая во внимание заявления и поведение руководителей страны, принципиальные для Украины моменты газовых соглашений останутся нетронуты».

«Позиция Виктора ЮЩЕНКО о необходимости пересмотра газового контракта является справедливой. Но сам подход к проблеме – абсолютно неправильный», – считает С.ТИГИПКО.

По его мнению, нужно добиваться не просто снижения цифры потребления в будущем году, но и пересмотреть принцип определения прогнозного потребления.

«Страна не может фиксировать объем потребления газа на десять лет вперед. Эта цифра должна меняться каждые полгода без всяких ограничений. Если нет, то экономика останется заложницей газовых договоренностей», – отметил С.ТИГИПКО. Если ввести такую норму, нет необходимости требовать от ОАО «Газпром» придерживаться подобного же принципа в отношении транзита газа. Это лишь станет дополнительным раздражителем в отношениях сторон, добавил кандидат в президенты Украины.

«А вот вопрос дискриминационного в отношении Украины ценообразования на газ почему-то остается вне поля зрения руководителей страны, – заметил С.ТИГИПКО. – «Нафтогаз» ежемесячно опустошает денежные резервы государства с тем, чтобы своевременно рассчитаться за газ. В то время как его цена превышает все разумные пределы даже с точки зрения европейского потребителя».