Открылось заседание ВР: двое нардепов - в защитных масках

Открылось пленарное заседание Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент планирует заслушать информацию руководства Министерства здравоохранения относительно ситуации с эпидемией гриппа в Украине.

В сессионном зале только двое народных депутатов - Олег ЛЯШКО и Сергей ШЕВЧУК (оба члены фракции БЮТ) - в защитных масках. Кроме того, в масках охрана парламента.