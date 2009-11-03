Открылось заседание ВР: двое нардепов - в защитных масках
10:17, 03 ноября 2009Политика
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В масках - и охрана парламента
Открылось пленарное заседание Верховной Рады.
Как сообщал УНИАН, сегодня парламент планирует заслушать информацию руководства Министерства здравоохранения относительно ситуации с эпидемией гриппа в Украине.
В сессионном зале только двое народных депутатов - Олег ЛЯШКО и Сергей ШЕВЧУК (оба члены фракции БЮТ) - в защитных масках. Кроме того, в масках охрана парламента.
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