Россия сейчас не может себе позволить угрозу для Украины - эксперт

Россия сейчас не может себе позволить представлять угрозу для своего соседа – Украины, сказал корреспонденту УНИАН директор российского Центра политической информации Алексей МУХИН.

По его словам, возможность вооруженного конфликта между Украиной и Россией исключена.

«Российское руководство является сейчас в определенной степени заложником собственного поступка, совершенного год назад с признанием (независимости) Абхазии и Южной Осетии, и любые действия, направленные на развитие «инициативы», могут быть катастрофическим образом интерпретированы против российского руководства, могут подорвать международный авторитет страны. Поэтому сейчас Россия не может себе позволить, в политическом смысле этого слова, представлять угрозу для своего соседа», - заявил эксперт.

Комментируя переброску вооруженных сил РФ в Северокавказский военный округ, в непосредственной близости от границ Украины, А.МУХИН сообщил, что никаких несанкционированных передислокаций не ведется, поскольку это можно было бы использовать против России.

По его словам, передислокация войск проходит в рамках планов, утвержденных Министерством обороны РФ, и об этом поставлено в известность руководство Вооруженных сил Украины.

«Каких-то спонтанных передислокаций нет и быть не может – очевидно, что это может быть использовано против российского руководства», - сказал эксперт.

При этом А.МУХИН допустил, что передислокация может производиться и погранвойсками, в рамках соглашений, которые были достигнуты недавно с Абхазией и Южной Осетией о выстраивании их пограничной инфраструктуры.

«К сожалению, политическая составляющая работы с подобной информацией сейчас в Украине доминирует и используется в целях определенных кандидатов, ведущих очень активную избирательную кампанию по выборам Президента Украины», - считает эксперт.