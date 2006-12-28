КИУ: перевыборы будут выгодны прежде всего Партии регионов

Комитет избирателей Украины считает необходимым провести досрочные выборы во все органы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Харьковского областного отделения Комитета избирателей Украины Михаил КАМЧАТНЫЙ.

Целесообразность перевыборов, по его мнению, вытекает из необходимости преодолеть политический кризис в Украине. В принятом заявлении КИУ, которое обнародовал М.КАМЧАТНЫЙ, говорится, что прошлый год засвидетельствовал «полный паралич всех ветвей власти и системный политический кризис в Украине».

«Неоправданно длительные и болезненные коалиционные переговоры, формирование большинства в Верховной Раде на безидеологической, конъюнктурной основе, голосование всех без исключения фракций вопреки предвыборным обещаниям и положениям подписанного Универсала национального единства, постоянная борьба за полномочия между ветвями власти, немотивированные назначения и отставки должностных лиц, спекуляции вокруг проведения референдумов по разным вопросам, принятие бюджета, который стал заложником социального популизма одних и корпоративных интересов других, – это совсем не то, за что голосовали украинские избиратели на президентских выборах в 2004 году и на парламентских в 2006-ом», - говорится в заявлении.

Как сообщил М.КАМЧАТНЫЙ, при таких обстоятельствах КИУ предлагает один выход - провести в 2007 г. внеочередные выборы Президента Украины, народных депутатов Украины, а также внеочередные местные выборы в тех регионах, где сложилась кризисная ситуация.

Чтобы оградить Украину от дальнейшей дестабилизации ситуации, КИУ предлагает «все эти избирательные кампании развести во времени, с учетом достаточных сроков для подготовки каждой из них, использовав для этого рекомендации Центральной избирательной комиссии».

КИУ считает целесообразным внести соответствующие изменения в избирательное законодательство, учесть стоимость этих выборов в новом бюджете, провести широкую кампанию по уточнению списков избирателей. При этом КИУ считает необходимым принять новое законодательство о проведении общенациональных и местных референдумов.

«КИУ осознает, что подобный вариант развития может быть нелегким и болезненным, но только таким образом можно будет вернуть доверие избирателей к тем, за кого они голосовали», - отмечается в заявлении.

М.КАМЧАТНЫЙ отметил, что перевыборы в местные органы власти будут выгодны, прежде всего, Партии регионов, которая, по его мнению, имеет «пока еще достаточно высокий рейтинг». Он также считает, что нынешнее правительство «в состоянии вручную переправить бюджетные ресурсы на выборы».