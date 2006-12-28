Суд не признал право кандидата от КПУ возглавить Кировоградский горсовет

Кировский районный суд Кировограда отклонил иск кандидата на должность Кировоградского городского председателя, коммуниста Владимира ПУЗАКОВА на решение территориальной избирательной комиссии о признании выборов 26 ноября 2006 года недействительными.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания было опрошено около двух десятков свидетелей, среди них пятерых членов городской ТИК, трех членов участковых избирательных комиссий, кандидатов на должность мэра и их доверенных лиц.

Суд пришел к заключению, что в избирательном процессе действительно имели место нарушения, которые существенно повлияли на волеизъявление граждан.

В частности, ТИК не сумела своевременно обеспечить участковые комиссии копией постановления об отмене регистрации кандидата на должность городского председателя Александра НИКУЛИНА. В итоге немало избирателей голосовали по избирательным бюллетеням, которые впоследствии были признаны недействительными. Поскольку количество таких бюллетеней по данным протоколов трех избирательных округов Кировограда составляет около 4 тысяч, а явка граждан составила 25%, суд признал, что нарушение повлияло на подсчет результатов голосования.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам голосования 26 ноября В.ПУЗАКОВ получил 8,3 тысячи голосов избирателей и стал формальным победителем выборов городского председателя Кировограда. Но 1 декабря городская ТИК вынесла постановление о признании выборов недействительными из-за нарушений, допущенные участковыми избирательными комиссиями в ходе голосования и при подсчете голосов избирателей.