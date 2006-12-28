Суд не признал право кандидата от КПУ возглавить Кировоградский горсовет
Выборы еще предстоят
Кировский районный суд Кировограда отклонил иск кандидата на должность Кировоградского городского председателя, коммуниста Владимира ПУЗАКОВА на решение территориальной избирательной комиссии о признании выборов 26 ноября 2006 года недействительными.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания было опрошено около двух десятков свидетелей, среди них пятерых членов городской ТИК, трех членов участковых избирательных комиссий, кандидатов на должность мэра и их доверенных лиц.
Суд пришел к заключению, что в избирательном процессе действительно имели место нарушения, которые существенно повлияли на волеизъявление граждан.
В частности, ТИК не сумела своевременно обеспечить участковые комиссии копией постановления об отмене регистрации кандидата на должность городского председателя Александра НИКУЛИНА. В итоге немало избирателей голосовали по избирательным бюллетеням, которые впоследствии были признаны недействительными. Поскольку количество таких бюллетеней по данным протоколов трех избирательных округов Кировограда составляет около 4 тысяч, а явка граждан составила 25%, суд признал, что нарушение повлияло на подсчет результатов голосования.
Как сообщал УНИАН, согласно результатам голосования 26 ноября В.ПУЗАКОВ получил 8,3 тысячи голосов избирателей и стал формальным победителем выборов городского председателя Кировограда. Но 1 декабря городская ТИК вынесла постановление о признании выборов недействительными из-за нарушений, допущенные участковыми избирательными комиссиями в ходе голосования и при подсчете голосов избирателей.