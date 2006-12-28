Президент назначил нескольких глав госадминистраций (список)

Сообщает Официальное www-представительство

Ющенко назначил председателей двух райгосадминистраций Киевской области Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал распоряжение о назначении Татьяны ВЛАСЮК председателем Сквирской районной государственной администрации Киевской области. Другим распоряжением назначен Юрий ЗАБЕЛА председателем Макаровской районной государственной администрации Киевской области. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал распоряжение о назначении четырех райгосадминистраций в Хмельницкой области. Как сообщает Официальное интернет-представительство главы государства, председателем Новоушицкой районной государственной администрации Хмельницкой обл. назначен Антон БУГЕРКО, председателем Староконстантиновской районной государственной администрации Хмельницкой области назначен Николай ДЕРИКОТА, председателем Теофипольской районной государственной администрации Хмельницкой области назначен Николай КОВАЛЬЧУК, председателем Изяславской районной государственной администрации Хмельницкой области назначен Николай ПОЛИЩУК. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал распоряжение о назначении руководителей двух райгосадминистраций Одесской области. Как сообщает Официальное интернет-представительство главы государства, председателем Балтской районной государственной администрации Одесской области назначен Михаил УСАТЕНКО, председателем Ананьевской районной государственной администрации Одесской области назначен Василий ВЕЛКОВ. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал распоряжение о назначении руководителей трех райгосадминистраций в Кировоградской области. Как сообщает Официальное интернет-представительство главы государства, председателем Головановской районной государственной администрации Кировоградской области назначен Михаил КРИЖАНОВСКИЙ, председателем Гайворонской районной государственной администрации Кировоградской области назначен Иван АРХИПЕНКО, председателем Долинской районной государственной администрации Кировоградской области назначен Григорий ДАНИЛЮК. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал распоряжение о назначении руководителей трех райгосадминистраций в Закарпатской, Черниговской и Черкасской областях. Как сообщает Официальное интернет-представительство главы государства, председателем Береговской районной государственной администрации Закарпатской области назначен Владимир ТРИКУР, председателем Христиновской районной государственной администрации Черкасской области назначен Валерий ПОНОМАРЕНКО, председателем Коропской районной государственной администрации Черниговской области назначен Анатолий КРАСНОСЕЛЬСКИЙ. Тексты распоряжений размещен на Официальном интернет-представительстве главы государства.

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